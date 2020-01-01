Guardiola: Barcelona çok yüksek sesle konuşmasın

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, eski takımı Barcelona'nın başkanına uyarı niteliğinde bir mesaj gönderdi.

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu , geçtiğimiz günlerde UEFA tarafından FFP kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa kupalarından iki yıllığına men edilmişti.

Bu cezanın açıklanmasının ardından hem teknik direktör Pep Guardiola hem de yöneticiler kulübü savunmuş ve cezayı haksız bulduklarını dile getirmişlerdi.

Diğer yandan ve Guardiola hakkında sosyal medyada karalama kampanyası için bir şirketle anlaştığı gündeme gelen ancak bunları reddeden 'nın başkanı Josep Bartomeu, UEFA'yı bu cezayı verdiği için tebrik etti ve kulübünün FFP kurallarına son derece sadık olduğunu belirten bir açıklama yaptı:

Daha fazla takım

"144 bin üyeye ait, geleneklerin olduğu, demokratik ilkelerin ve ifade özgürlüğünün derinlerde tutulduğu, her zaman titizlikle çalışan bir kulübüz. Bu bağlamda, son yıllarda Financial Fair Play'i yakından takip eden UEFA'ya teşekkür ediyoruz."

"Barcelona'da biz, bu kuralları takip ediyor ve düzenli olarak araştırmalara yapıyoruz. UEFA ile toplantılar yaparak bunları nasıl gerçekleştirdiğimizi açıklıyoruz. Buradan futbolda yaptığı tüm iyi şeyler için UEFA'yı desteklemek istiyoruz."

galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Guardiola ise Bartomeu'nun açıklamalarına verdiği cevapla yeni bir tartışma gündeme getirdi:

"Beni gizlice gözetliyorlar mı, bilmiyorum. Beni gözetlemelerine gerek yok. Eğer men edildiğimiz için mutlularsa, Barcelona başkanından temyize gitmemiz için bize zaman vermesini rica ediyorum."

Haberin devamı aşağıda

"Temyiz başvurusu yapacağız ve umarım gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynayabiliriz."

"Barcelona'ya tavsiyem, çok yüksek sesle konuşmasınlar çünkü herkesin dahil olduğu birtakım olaylar var."