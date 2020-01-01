Grosicki’nin transferi 21 saniyelik gecikmeye takılmış!

Transferin son gününde Nottingham Forest ile anlaşmaya varan Kamil Grosicki’nin sistemde yaşanan gecikme nedeniyle kulübünde kaldığı öne sürüldü.

Bir dönem forması da giyen Kamil Grosicki için ülkesinin basınından sürpriz bir iddia geldi.

Habere göre Slaven Bilic’in teknik direktörlüğünü yaptığı Premier Lig ekibi West Bromwich Albion’da oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek için arayışa geçti.

Haberin devamı aşağıda

Bu gelişmenin ardından Championship ekibi Nottingham Forest, Polonyalı futbolcu ile sıkıştı ve kulübü ile görüşmelere başladı.

Daha fazla takım

Kulüpler uzun süren pazarlıkların ardından kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardı ve Grosicki de transferin son gününde saat 16:59’da resmi sözleşmeyi imzaladı.

Ancak oyuncu kayıt sisteminde yaşanan 21 saniyelik gecikme nedeniyle transfer gerçekleşmedi.