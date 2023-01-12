Geleceği sorgulanmaya başlanan Chelsea Menajeri, "futboldaki en zor işe" sahip olduğunu iddia ediyor.

NE OLDU? 47 yaşındaki menajer, Stamford Bridge'de koltuğu eylül 2022'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu Thomas Tuchel'den devraldı ve sadece 18 maçta takımı yönetti. Chelsea; Carabao Cup ve FA Cup'tan elenirken Premier Lig tablosunda da 10. sıraya geriledi. Maviler, 18 maçta yalnızca sekiz galibiyet aldı.

NE SÖYLENDİ? Chelsea taraftarları şimdiden Potter'a olan inancını kaybediyor gibi görünürken Potter ise en zorlu rolü üstlendiğini kabul ediyor. Konuyla ilgili konuşan İngiliz menajer, şunları söyledi: “Olanlarla başa çıkmalıyız ve bir şeyleri yeniden inşa etmeliyiz. Çünkü bir şeyler değişti, Bu, gelecek zorluğun bir parçası. İşlerin zor olacağını anladım.

“Bu bir meydan okuma, teşvik edici ve gülünç derecede zor. Bence beklentiler nedeniyle futboldaki en zor iş bu. Açıkçası 10 tane ilk 11 oyuncusunun sakatlanacağını düşünmemiştim ama geldiğimiz nokta bu. Tek yapabileceğim, sizinle dürüstçe konuşmak, benim bakış açımı sunmak ve kaybettiğim takdirde eleştirileri anlamak."

DAHA BÜYÜK RESİM: Chelsea, bu sezon N'Kolo Kante ve Christian Pulisic de dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yıldızdan sakatlıklar nedeniyle faydalanamadı. Roman Abramovich'in mayıs 2022'de kulübü satmak zorunda kalmasıyla birlikte saha dışında da birçok değişiklik yaşandı. Amerikalı iş adamı Todd Boehly, kulübün yeni başkanı oldu.

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SIRADA NE VAR? Chelsea, perşembe günü yerel derbide Fulham ile karşılaşarak Premier Lig'e geri dönecek. Potter'ın daha fazla baskı altına girmemesi için Maviler'in Craven Cottage'da olumlu bir sonuç alması gerekiyor.