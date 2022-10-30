Graham Potter 4-1'lik sarsıcı Brighton mağlubiyetinden sonra konuştu: 'Özür dileyecek bir şeyim yok'

Chelsea teknik direktörü Graham Potter, eski takımı Brighton karşısında 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Chelsea, Potter'ın eski takımı Brighton karşısında 4-1 mağlup oldu.

Brighton taraftarları, eski teknik direktörleriyle alay etti.

Potter, özür dilenecek bir şey olmadığını söyledi.

NELER OLDU? Graham Potter, Chelsea'de Thomas Tuckel'in yerini aldığından bu yana ilk kez Brighton ile karşılaştı. Chelsea, Potter'ın eski takımı olan Brighton'a 4-1 mağlup oldu ve Brighton taraftarı eski teknik direktörleriyle 'kovulacaksın' sloganlarıyla alay etti.

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NE SÖYLENDİ? Potter, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada hem Brighton taraftarının tutumuna hem de Chelsea'nin durumuna ilişkin yorumlar yaptı. Potter, "Özür dileyecek bir şeyim yok. Kulüpte (Brighton'da) iyi bir iş çıkardığımı ve iyi bir yerde bıraktığımı düşünüyorum ama insanların fikirlerinde hakkı var. Bu sürecin bir parçası. Büyümek ve daha iyi olmak için acı çekmeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Potter'ın yerine Brighton'ın başına geçen Roberto De Zerbi ise yaşananlar hakkında BBC Sports'a şunları söyledi: "Bunu konuşmak istemiyorum. Bu şeyler için çok üzgünüm. Geçmişteki durumu bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum."

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BÜYÜK RESİM: Potter, Brighton'ın başına 2019 yılında geçmişti ve son sezonunda Brighton ligi 9. sırada bitirmişti. Cumartesi günü yaşanan karşılaşma, Brighton'un Chelsea'ye karşı ilk lig zaferiydi ve ilk kez Chelsea'ye birden fazla gol atıldı. Brighton'da golleri; Trossard, Loftus-Cheek, Chalobah ve Pascal Groß kaydetti.

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SIRADA NE VAR? Chelsea, 2 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde daha önce mağlup oldukları Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.