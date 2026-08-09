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Sydney Jordan

Çeviri:

Gözden çıkarılan Feyenoordlu ayrılabilir ve şimdiden birkaç kulüple görüştü

Transfers
Feyenoord
C. Tengstedt

Sparta karşısında (0-1) Feyenoord’un maç kadrosunda Luka Ivanusec ve Casper Tengstedt yer almadı. Voetbal International’a göre Danimarkalı forvet takımdan ayrılabilir ve şu anda birden fazla kulüple görüşmeler yürütüyor.

Ayase Ueda, Nacho Ferri ve Shaqueel van Persie, Tengstedt’e tercih edildi ve bu nedenle oyuncu maç kadrosunun dışında kaldı.

VI’ye göre Tengstedt ile Feyenoord’un yolları ayrılmaya doğru gidiyor. Hücum oyuncusunun şimdiden çeşitli yabancı kulüplerle görüştüğü, bu kulüplerden birinin ise artık somut adımlar attığı belirtiliyor.

Danimarkalı oyuncu Trabzonspor ve PAOK Selanik ile görüştü. Ayrıca Championship’ten de ilgi var ve Seattle Sounders, Tengstedt için somut şekilde devrede.

İddialara göre oyuncu, Türkiye ya da Yunanistan’a transfer olmaya öncelik veriyor ve Feyenoord da ayrılığına yardımcı olmaya hazır.

Eredivisie
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FEY
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Go Ahead Eagles
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Tengstedt geçen sezon Benfica’dan altı milyon euro karşılığında transfer edilmişti. İddialara göre Rotterdam ekibi, 26 yaşındaki forvet için şimdi benzer bir bonservis bedeli talep ediyor.

Tengstedt, Feyenoord formasıyla Eredivisie’de toplam 18 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol kaydetti.

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