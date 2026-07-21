Manchester United efsanesi Gary Neville, İspanya'ya 1-0 kaybettikleri 2026 Dünya Kupası finalindeki Arjantin performansına sert eleştiriler yöneltti; oyunu "berbat bir gösteri" olarak nitelendirdi ve Arjantin'i belirleyici maça yalnızca Lionel Messi'nin dehasının taşıdığını vurguladı.

51 yaşındaki Neville, "Stick to Football" adlı podcast'teki konuşmasında şunları söyledi: "Çok kötü oynadılar, bunu net söyleyelim. Kötü oynadılar; demek istediğim şu: eğer maçta tutunmayı başardılarsa onları takdir etmeliyiz. İyi iş çıkardılar ama berbat oynadılar."

İngiltere ile 85 uluslararası maça çıkan eski Valencia teknik direktörü, Arjantin'in turnuvada 8 gol kaydeden Messi olmasaydı üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline ulaşamayacağını vurgulayarak şöyle konuştu: "Arjantin harika bir uyuma ve amansız bir rekabet ruhuna sahip; ayrıca hücum hattında kendisine galibiyet kazanmasında yardımcı olan muazzam bir oyuncusu var. Onsuz muhtemelen oraya ulaşmakta zorlanırlardı."

Neville, Arjantin'in mücadeleci ruhunu övmesine rağmen sert tutumundan geri adım atmadı ve ısrarla şunları söyledi: "Görüntü kötüyse ve koku berbatsa, açıkçası kötüdür. Final maçında gördüğümüz vasat bir performanstı; farklı zamanlarda kötü oynadılar."

Öte yandan İngiltere ile 33 uluslararası maça çıkan Arsenal efsanesi Ian Wright de şunları itiraf etti: "Arjantin'in kazanmamasına sevindim ama aynı zamanda üzgünüm de. Messi'yi o şekilde ağlarken görmek hoşuma gitmedi, bu durumdan ne kadar etkilendiği açıkça belliydi." Wright sözlerine şöyle devam etti: "Ama İspanya adına çok mutluyum."