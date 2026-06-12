Görünmez bir düşman... Deschamps, Fransa kampında olağanüstü kurallar getiriyor

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası mücadelesine erken başladı; ancak bu mücadele sahada değil, görünmez bir düşmanla, yani ABD'deki bunaltıcı sıcaklık ve yüksek nemle karşı karşıya kalarak başladı.

"Les Bleus", Boston'a vardıklarından beri 35 derecenin üzerinde sıcaklık ve %60'ın üzerinde nem oranında antrenman yapmak zorunda kaldıkları için bir iklim acil durum planı hazırladı.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, Didier Deschamps liderliğindeki teknik ekip, turnuvada kendilerini bekleyen zorlu koşullara vücutların daha hızlı uyum sağlaması için antrenmanları grup aşaması maçlarının saatine kaydırma kararı aldı; amaç açık: Dünya Kupası düdüğü çaldığında oyuncuların sıcaklık karşısında şaşkına dönmemesi.

Deschamps hiçbir şeyi şansa bırakmadı ve "hidrasyon savaşı"na vurgu yaptığı bilgilendirme toplantıları düzenledi. Bu toplantılarda her oyuncudan günde altı litreye kadar su içmesi istendi ve antrenmanlar sırasında vücut ısısını anında düşürmek için buzlu havlular kullanılması talep edildi.

Alınan önlemler geleneksel tavsiyelerin ötesine geçti; Fransız Federasyonu, her antrenmandan sonra iyileşmeyi hızlandırmak için kamp merkezinde mobil bir soğutma odası ve soğuk su banyoları sağladı; ayrıca, sıcak çarpmasını önlemek için stadyumun sıcağı ile klimaların soğuğu arasında ani geçiş yapılmaması konusunda sıkı uyarılar yaptı.

Hatta günlük program da yeniden düzenlendi; özellikle konaklama yeri ile antrenman merkezi arasındaki mesafenin zorlu hava koşullarında yarım saatten fazla sürmesi nedeniyle, ulaşım süreleri kısaltıldı ve gereksiz fiziksel yükler azaltıldı.

Zorlu bir başlangıca rağmen, Fransa oyuncuları uyum konusunda büyük bir güven sergiledi ve sıcaklık ve nemin tüm takımlar için ortak bir zorluk olduğunu, sadece Fransa'nın sorunu olmadığını vurguladı.

Meteoroloji tahminleri, önümüzdeki günlerde New York'ta sıcaklıkların belirgin bir şekilde düşeceğini göstererek moral verdi. "Les Bleus", daha ılıman bir havada Senegal ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak, ancak sonraki turlarda Amerika'nın iklimiyle gerçek mücadeleye geri dönecek.