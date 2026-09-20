Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, "Horozlar"ın teknik direktörlüğü görevini üstlenen isimler açısından benzeri görülmemiş, özel güvenlik önlemleriyle koruma altına alınıyor. Bunun temelinde ise, uzun süredir teknik direktörlükten uzak kalmasına rağmen, Fransız futbol efsanesinin ülke içinde ve dışında sahip olduğu büyük popülarite yatıyor.

Fransa Milli Takımı ile ilk aday kadrosunu açıklamasından dakikalar sonra Zidane, başkent Paris'te Fransa Futbol Federasyonu'nun binası önünde göründü. Burada onu karşılamak için toplanan yaklaşık 100 taraftar, kendisine yaklaşıp fotoğraf çekmeye çalışırken tezahüratlar, şarkılar ve izdiham yaşandı.

Fransız taraftarlar, aralarında "Zizou, seni seviyorum" ifadesinin de bulunduğu Zidane'ı destekleyen tezahüratlar yaptı. Bu manzara, adı Fransız taraftarlar nezdinde her zaman özel bir yere sahip olan yeni teknik direktörün görevindeki ilk gününden itibaren gördüğü ilginin boyutunu yansıttı.

Zidane'a gösterilen ilgi, taraftar karşılamasıyla sınırlı kalmadı. "L'Équipe" gazetesi, Fransız futbolunun en önemli sembollerinden biri olması nedeniyle, geçtiğimiz haftalarda Fransa Futbol Federasyonu içinde yeni teknik direktöre yönelik güvenlik önlemlerine ilişkin görüşmeler yapıldığını ortaya koydu.

Gazeteye göre Zidane, selefi Didier Deschamps'a sağlanandan daha kapsamlı bir güvenlik koruması altında olacak. Kendisine bir özel koruma eşlik edecek ve ayrıca Fransa Futbol Federasyonu'nun oluşturduğu ekip içinde ona özel bir güvenlik görevlisi bulunacak.

Bu önlemler, Fransa Futbol Federasyonu'nun son Dünya Kupası'nda Kylian Mbappé'yi korumak için daha önce uyguladığı güvenlik düzenlemelerine benziyor. Zidane'ın milli takımdaki yeni görevinde görünmesi sırasında etrafında büyük bir taraftar kalabalığının oluşması bekleniyor.

Güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına rağmen, Fransa Federasyonu yetkilileri bunu belirli endişelerin varlığıyla ilişkilendirmiyor. Yetkililer, bu önlemlerin amacının, özellikle Fransa Milli Takımı kapısından yeniden gündeme gelmesiyle taraftar ve medya ilgisinin artması karşısında, Zidane'a mümkün olan en yüksek düzeyde huzur ve rahatlık sağlamak olduğunu vurguluyor.

Tüm bunlar, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'ndaki döneminin başlangıcıyla eş zamanlı olarak, olağanüstü bir ilgi gören bir görevle yaşanıyor. 1998'de Ballon d'Or kazanan isim, milli takımın tarihindeki en önemli yıldızlarından biri olmaktan, takımı teknik olarak yönetmekle sorumlu kişi olmaya geçiş yaptı.