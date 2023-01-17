Görevine son verilen İlhan Palut, Konyaspor'dan neden gönderildiğini anlattı

Konyaspor'da görevine sürpriz bir şekilde son verilen teknik direktör İlhan Palut, yaşananların perde arkasını anlattı.

İlhan Palut, 2021'den bu yana Konyaspor'u yönetiyordu

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından görevine son verildi

İlhan Palut bu kararı beklemediğini söylüyor

NE OLDU? 2020/21 sezonunun Şubat ayında Konyaspor'un başına geçen İlhan Palut'un görevine geçtiğimiz günlerde son verildi. İlhan Palut bu kararın kendisi için sürpriz olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? İlhan Palut şunları söyledi: "'Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bununla ilgili ayrıca bir açıklama yapacağım. Çünkü fesih belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapacağım"

BAŞKA NE SÖYLENDİ? İlhan Palut, sosyal medyada teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yaptığı açıklama sonrası görevine son verildiği yönündeki yorumlarla ilgili de şunları söyledi: "'İlhan Palut, Emre Belözoğlu’na bir şey söyledi, görevden ayrıldı'. Bu nasıl bir mantık. Sosyal medyada olmayacak şey yok. Hiç onunla alakası yok. Emre Belözoğlu’na söylediğim sözden dolayı olsa, bugün takıma yeni teknik direktör gelmez. Emre Belözoğlu için pazar akşamı konuştum. Gelen teknik direktörün bileti ise daha önceden hazır."

BÜYÜK RESİM: Süper Lig'de 18. hafta sonunda 27 puan toplayan Konyaspor, 7. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, ligde oynadıkları son 10 maçtan yalnızca 1 galibiyet aldılar.