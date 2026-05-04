Gordon Heuckeroth, Radio 10'daki programında FC Porto'nun şampiyonluğundan bahsetti. Şarkıcı, Amsterdam'da geçirdiği dönemden dolayı Porto teknik direktörü Francesco Farioli'yi tanıyor.

Farioli geçen sezon Ajax'ın teknik direktörüydü. İtalyan teknik adam, Gordon'un yaşadığı başkentte bir ev kiralamıştı. Bu nedenle Gordon, Farioli'nin kulüpten ayrılmasına çok üzülüyor.

"Farioli bu hafta sonu Porto ile şampiyon oldu. O zaman şöyle düşünüyorum: o adamı asla kovmasaydım, çünkü o zaman benim evimi satın alırdı," diye şaka yapıyor.

"Komik olan şu ki, bu hafta bir çekmeceyi açtım ve içinde Ajax'ın tüm kadroları duruyordu. Onları satacağım. Bunlar para eder," diye devam ediyor.

“O çok yakışıklı bir adam. Bunu bilseydim, kirasının yarısını öderdi ve ben de yanına yatardım,” diyor Gordon gülerek.