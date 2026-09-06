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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Gordon, Barcelona ile tarih yazıyor: 4 maç bir rekoru kırmaya yetti

Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
A. Gordon
İspanya
İngiltere

Kârlı transfer

Anthony Gordon, İspanya La Liga'da Barcelona forması altında yalnızca 4 maça ihtiyaç duyarak takıma ve turnuvaya uyumunun dikkat çekici derecede hızlı olduğunu kanıtladı; ilk 4 maçta 4 asiste ulaşan İngiliz futbolcu, Katalan kulübün tarihindeki en iyi başlangıç yapan isimler arasına girdi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Gordon, La Liga'daki ilk 4 maçında 4 gol pası veren 21. yüzyılın üçüncü oyuncusu oldu. Bu başarıyı ondan önce Cesc Fabregas ve Luis Suarez elde etmiş, her ikisi de yine Barcelona forması altında bu rakama ulaşmıştı.

Gordon'ın Valencia karşısındaki asisti, ona üst üste dördüncü asistini kazandırdı. İngiliz futbolcu, turnuvadaki ilk 4 maçının her birinde birer gol pası vererek Katalan takımıyla olağanüstü bir başlangıç yaptı.

Gordon'ın rakamları, geçen sezon Premier Lig'de sergilediği performansla karşılaştırıldığında daha da anlam kazanıyor. Zira geçen sezon 26 maçta yalnızca 2 asist yapabilmişken, Barcelona ile yalnızca 4 maçta bu rakamı ikiye katlamayı başardı.

Gordon'ı Lionel Messi'nin rakamından ayıran yalnızca tek bir asist var. Arjantinli yıldız, 2011-2012 sezonunda La Liga'daki ilk 4 maçında 5 gol pası vermişti.

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Bu güçlü başlangıç, Gordon'ın dayandığı en belirgin güçlü yönlerini yansıtıyor: Kanattan üstünlük yaratma ve takım arkadaşlarına kritik bölgelerde ulaşabilme kabiliyeti. İşte bu özellikler, onu ilk çıkışından itibaren Barcelona'nın hücumunda etkili bir unsur haline getirdi.

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