Gomez: Suudi Arabistan eleme turunu geçebilir… İspanya’ya yenilmek normal

Eski Al-Hilal forveti Fransız Bafétimbi Gomez, Suudi Arabistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı aldığı yenilgiyi normal buldu ve bir sonraki tura yükselebileceklerini vurguladı.

Suudi Arabistan milli takımı, geçen Pazar günü Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya'ya 4-0 mağlup oldu.

Gomez, Suudi gazetesi "Al-Riyadiah"a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İspanya gibi bir milli takımla oynadığınızda, en ufak bir hatanın bile anında cezalandırılacağını bilmelisiniz."

Gomez, “Teknik açıdan İspanya, kendi oyun stilini dayatmayı, top hakimiyetini ele geçirmeyi, oyunun temposunu kontrol etmeyi ve dar alanları değerlendirmeyi başardı” diye açıkladı.

Gomez, “Zihinsel açıdan ise, bu seviyedeki bir milli takım karşısında bir veya iki gol yediğinizde, özgüveniniz hızla sarsılabilir ve maça başladığınız teknik taktiğe sadık kalmak zorlaşır” diye ekledi.

Ancak şöyle ekledi: “Bu mağlubiyete rağmen Suudi milli takımının geri dönebileceğine inanıyorum; futbolda, aksiliklerin ardından yeniden ayağa kalkabilme yeteneği temel önemdedir.”

Şöyle devam etti: “Yeşil Burun Adaları maçı, bu neslin karakterini gösterme fırsatı olacak. Tur atlamak ya da olumlu bir sonuç elde etmek, gelecek için önemli bir itici güç olacak ve Yeşiller’e daha fazla güven ve sükunet kazandıracaktır.”

Suudi Arabistan Milli Takımı, önümüzdeki Cumartesi sabahı erken saatlerde, Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Houston Stadyumu’nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

"Yeşiller", Dünya Kupası’nda bir sonraki tura yükselmeyi garantilemek için kazanmak zorunda. Takım, 1 puanla 8. grubun dördüncü sırasında yer alıyor ve Uruguay ile Cape Verde’nin bir puan gerisinde bulunuyor.