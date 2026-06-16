Goller... Pedri, İspanya-Yeşil Burun Adaları maçının kurbanı oldu

Dün, “La Roja”nın 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0’lık hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından İspanya’da eleştiriler dinmedi; bu eleştiriler esas olarak teknik direktör Luis de la Fuente’ye yöneldi. Katalan “Sport” gazetesi, De la Fuente’yi maçtaki başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri olarak gösterdi.

İspanya milli takımı, Yeşil Burun Adaları karşısında golsüz berabere kalarak grup liderliği yarışında iki değerli puanı kaçırdı; bu durum, teknik ekibin yaptığı taktiksel seçimlere yönelik öfkeye yol açtı.

"Sport" gazetesi, Pedri'nin maçın en büyük kurbanı olduğunu belirtti. Pedri, normal pozisyonundan farklı bir rolde oynatılmıştı ve bu durum sahadaki performansını açıkça etkilemişti.

Gazete, De la Fuente'nin Barcelona yıldızını oyun kurma ve atakları organize etme gibi temel görevlerinden uzaklaştırarak onu forvetlerin arkasında ileri bir pozisyonda oynattığını ve bunun da milli takımın maçın ritmini yönetebilen en önemli oyuncularından birini kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

Raporda ayrıca, Pedri’nin maçın büyük bir bölümünde kaybolmuş gibi göründüğü ve normal etki alanının uzağında hareketler yapmak zorunda kaldığı, bu nedenle de çoğu zaman kale çizgisinin yakınında kalmasına rağmen alışılagelmiş izini bırakamadığı belirtildi.

Teknik direktörün eleştirilmesine neden olan tek isim Pedri değildi; gazete, Javi’yi sol kanatta oynatmanın isabetsiz bir karar olduğunu belirtti; zira oyuncu beklenen katkıyı sağlayamadı ve normal seviyesinin çok altında bir performans sergiledi.

Ayrıca “Sport”, Ferran Torres’in özelliklerine uygun olmayan bir pozisyonda oynatılmasını da eleştirdi ve Barcelona oyuncusunun, bireysel çalımlarla sıkı savunmaları aşma yeteneğinden çok, boşlukları değerlendirmede daha başarılı olduğunu vurguladı.

Gazete, takımın gol fırsatı yaratmada ve Yeşil Baş'ın savunma düzenini kırmada açıkça zorlandığı halde, De la Fuente'nin 71. dakikaya kadar oyuncu değişikliklerini geciktirmesini de eleştirdi.

Gazete, İspanyol teknik direktörün 2018 ve 2022 turnuvalarında ortaya çıkan hataları tekrarladığını belirtti; milli takım topu ele geçirdi ve çok fazla pas yaptı, ancak gerçek bir hücum etkinliği ya da gol bulma yeteneği gösteremedi.

Gazete, haberini İspanya’nın hücum geçişlerinde derinlik ve hızdan yoksun kaldığını ve maçtan sadece bir puanla ayrıldığını vurgulayarak sonlandırdı. Pedri ise milli takımın en önemli silahlarından biri olmaktan çıkıp, teknik direktörünün taktiksel tercihlerinin bariz bir kurbanı haline geldi.