Golden Boy ödülü sıralamasında Arda Güler, 62 sıra birden yükseldi!

18 yaşındaki Arda Güler, 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülü sıralamasında tam 62 basamak yükselerek 16. sıraya yerleşti.

Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu

Golden Boy ödülü sıralamasında üst sıralara yükseldi

78. sıradan 16. sıraya yükseldi

NE OLDU? Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, Tuttosport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülü sıralamasında yükselmeye devam ediyor. Haziran ayında 78'inci sırada yer alan milli futbolcu, İspanyol devine transferinin ardından 62 sıra birden yükseldi ve Temmuz ayında 16'ncı sırada yer aldı.

BÜYÜK RESİM: Listenin ilk sırasında Bayern Münih'in 20 yaşındaki genç yeteneği Jamal Musiala yer alıyor. Arda Güler'den hemen önce Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham 2. sırada yer alırken Barcelona'nın genç yeteneği Pablo Gavi onları takip ediyor.

DAHA FAZLASI: Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu Arda Güler olmuştu.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 24 Temmuz'da AC Milan'a karşı oynayacak ve ardından Manchester United, Barcelona ile Juventus maçlarına çıkacak.