Gold Cup'ta günün sonuçları (22 Haziran 2019)

2019 Gold Cup'ta C Grubu'ndaki ikinci maçlar tamamlandı.

, Kosta Rika ve 'nın ortak olarak düzenlendiği 2019 Gold Cup'ta C Grubu'nda El Salvador-Jamaika ve Honduras-Curaçao maçları oynandı.

Günün ilk maçında El Salvador ve Jamaika 0-0 berabere kaldı.

Grubun diğer maçında ise Curaçao, Honduras'ı 1-0 mağlup etti. 40. dakikada Leandro Bacuna'nın attığı gol, Curaçao'nun Gold Cup tarihinde attığı ilk gol oldu. Curaçao aynı zamanda tarihindeki ilk Gold Cup galibiyetini aldı.

Bu sonuçların ardından puanlarını puanını 4'e yükselten Jamaika, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Aynı puana sahip El Salvador ikinci, 3 puanlı Curaçao üçüncü ve puansız Honduras ise dördüncü sırada yer aldı.

Kıtanın önemli ekiplerinden Honduras, turnuvaya erken veda etmiş oldu.

C Grubu'nun üçüncü maçlarının programı şu şekilde:

26 Haziran Çarşamba

03:00 Jamaika - Curaçao

05:00 Honduras - El Salvador