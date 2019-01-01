Gold Cup'ta günün sonuçları (22 Haziran 2019)
ABD, Kosta Rika ve Jamaika'nın ortak olarak düzenlendiği 2019 Gold Cup'ta C Grubu'nda El Salvador-Jamaika ve Honduras-Curaçao maçları oynandı.
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Günün ilk maçında El Salvador ve Jamaika 0-0 berabere kaldı.
Grubun diğer maçında ise Curaçao, Honduras'ı 1-0 mağlup etti. 40. dakikada Leandro Bacuna'nın attığı gol, Curaçao'nun Gold Cup tarihinde attığı ilk gol oldu. Curaçao aynı zamanda tarihindeki ilk Gold Cup galibiyetini aldı.
Bu sonuçların ardından puanlarını puanını 4'e yükselten Jamaika, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Aynı puana sahip El Salvador ikinci, 3 puanlı Curaçao üçüncü ve puansız Honduras ise dördüncü sırada yer aldı.
Kıtanın önemli ekiplerinden Honduras, turnuvaya erken veda etmiş oldu.
C Grubu'nun üçüncü maçlarının programı şu şekilde:
26 Haziran Çarşamba
03:00 Jamaika - Curaçao
05:00 Honduras - El Salvador