Gold Cup'ta günün sonuçları (17 Haziran 2019)
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ABD, Kosta Rika ve Jamaika'nın ortak olarak düzenlendiği 2019 Gold Cup'ta B Grubu'nda Haiti - Bermuda ve Kosta Rika - Nikaragua maçları oynandı.
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Günün ilk maçında Haiti, Bermuda'yı 54 ve 66. dakikalarda Frantzdy Pierrot'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bermuda'nın tek golünü 45+2. dakikada Dante Leverock kaydetti.
Grubun diğer maçında ise Kosta Rika, Nikaragua'yı 4-0'lık skorla rahat geçti. Kosta Rika'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Bryan Oviedo, 19. dakikada Göztepe'de forma giyen Celso Borges, 45+1. dakikada Elias Aguilar ve 75. dakikada Allan Cruz attı.
B Grubu'nun ikinci maçlarının programı şu şekilde:
20 Haziran Perşembe
02:00 Nikaragua - Haiti
04:00 Kosta Rika - Bermuda