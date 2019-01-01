Gold Cup'ta günün sonuçları (17 Haziran 2019)

2019 Gold Cup'ta B Grubu'ndaki ilk maçlar tamamlandı.

, Kosta Rika ve 'nın ortak olarak düzenlendiği 2019 Gold Cup'ta B Grubu'nda Haiti - Bermuda ve Kosta Rika - Nikaragua maçları oynandı.

Günün ilk maçında Haiti, Bermuda'yı 54 ve 66. dakikalarda Frantzdy Pierrot'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bermuda'nın tek golünü 45+2. dakikada Dante Leverock kaydetti.

Grubun diğer maçında ise Kosta Rika, Nikaragua'yı 4-0'lık skorla rahat geçti. Kosta Rika'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Bryan Oviedo, 19. dakikada 'de forma giyen Celso Borges, 45+1. dakikada Elias Aguilar ve 75. dakikada Allan Cruz attı.

B Grubu'nun ikinci maçlarının programı şu şekilde:

20 Haziran Perşembe

02:00 Nikaragua - Haiti

04:00 Kosta Rika - Bermuda