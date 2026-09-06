Henüz yalnızca 4 hafta oynandı, ancak son iki sezonun şampiyonu Barselona'nın La Liga şampiyonluğu için en güçlü aday olduğunu doğrulamaya yetti.

Sport gazetesi, Deco'nun liderliğindeki sportif direktörlüğün, olağanüstü bir yaz transfer döneminin ardından Hansi Flick'in eline mükemmel bir oyuncu kadrosu bıraktığını, Alman teknik adamın da bu muhteşem takıma daha fazla parlaklık kattığını belirtti.

Mestalla'da Barselona, 4 haftada üçüncü kez rakip fileleri beş kez havalandırarak 4 maçta 17 gole ulaştı ve Lewandowski ile Ferran Torres'in ayrılışının, ayrıca Julián Álvarez'in transfer edilmemesinin doğurabileceği kuşkuları dağıttı.

Barselona'nın gelecekte Arjantinli forvetle yeniden anlaşmaya çalışması muhtemel; zira oyuncu Atlético Madrid'deki durumundan hâlâ tiksinti duyuyor. Ancak şu an için Camp Nou'da hiç kimse onunla anlaşmadıkları için pişmanlık duymuyor.

Sport, Flick'in Raphinha'yı sahte bir forvete dönüştürdüğünü ve oyuncunun bu rolde mükemmel bir verim ortaya koyduğunu açıkladı.

Brezilyalı oyuncu 6 gol atarak müsabakanın gol kralı oldu ve her biri 4 gol kaydeden Fermín López ile Lamine Yamal gibi diğer oyunculardan da güçlü bir destek görüyor.

Fermín López, Dünya Kupası'na katılmasını engelleyen talihsiz bir sakatlık nedeniyle kötü bir yaz geçirmesinin ardından sezona mükemmel bir şekilde başladı.

Yamal ise yeniden mutlu günlerine döndü; bu sezonki ilk iki golünü geçen pazartesi Rayo Vallecano karşısında attı ve Mestalla'da iki gol daha kaydederek bunu tekrarladı.

Şu an itibarıyla Flick yönetimindeki Barselona, La Liga'da mevcut 12 puanın tamamını toplayan tek takım ve rakiplerine karşı üstünlüğünü kurmaya başladı.

Ancak sezon henüz başında ve işler çok değişebilir. Yine de Barselona, José Mourinho'nun takımının Real Betis karşısındaki yenilgisinin ardından Real Madrid'in 3 puan önünde bulunuyor; Atlético Madrid ise şimdiden 5 puan kaybetti.

Rojiblancos, Julián Álvarez'i doğrudan bir rakibin kadrosunu güçlendirmemek için Barselona'ya satmak istemediklerini gerekçe göstererek tutumlarını savundu; ancak Atlético, Villarreal ve Athletic Bilbao karşısında puan kaybetmesinin ardından 4 hafta sonunda şimdiden geride kaldı.

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