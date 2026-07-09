Gol öncesinde elle temas… Fransa’nın ilk golü geçersiz mi?

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ve Fas milli takımları arasında oynanan maçta, Fransa kaptanı Kylian Mbappé'nin Fas kalesine attığı ilk gol, Fransız milli takımının öne geçmesini sağlayan atağın başlangıcında Adrien Rabiot'ya yapılan bir el teması nedeniyle hakemlik tartışmalarına yol açtı.

Hakem kararlarını analiz eden “Archivo Far” hesabı, bu pozisyonla ilgili tartışmayı sonlandırarak golün geçerli olduğunu ve video yardım sisteminin devreye girmesini gerektirecek bir kural ihlali bulunmadığını doğruladı.

Hesap, “X” platformu üzerinden şu soruyu sordu: “Mbappé’nin golünden önceki el teması, video teknolojisiyle incelenebilir miydi?”

Ve kesin bir şekilde “Hayır” yanıtını verdi.

Hesap, Rabiot’un topun önce ayağından sektiği için eliyle dokunduğunu belirterek, bu dokunuşun kasıtsız olduğunu vurguladı.

Hesap, oyun kurallarının, temasın tesadüfi olması ve topa eliyle dokunan oyuncunun golü atan oyuncu olmaması koşuluyla, bu tür durumların video teknolojisiyle incelemeye tabi tutulmadığını belirtti.

Buna dayanarak "Arşivo Far", Kylian Mbappé'nin Fas kalesine attığı golün kurallara uygun olduğunu ve hakemin golü geçerli sayma kararının video teknolojisi protokolü ile Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kurallarına uygun olduğunu vurguladı.

Fransız milli takımı, çeyrek final maçında Fas'ı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi garantiledi. Çeyrek final mücadelesinde "Les Bleus", Dünya Kupası eleme turlarında "Atlas Kaplanları"na karşı üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Maçta, Kylian Mbappé'nin penaltısını kurtaran Yassine Bono, kalesinde iki gol yese de dikkat çekici bir performans sergiledi.

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