Gol atan Virgil van Dijk sert eleştirilere maruz kalıyor: "Bir de kendine baksın!"

Valentijn Driessen, Hollanda ile Japonya arasındaki Dünya Kupası maçı (2-2) sonrasında Virgil van Dijk ile yapılan röportajı büyük bir rahatsızlıkla izledi. Gazeteci, De Telegraaf’ta yayınlanan bir videoda bunu açıkça dile getiriyor.

Driessen, Hollanda milli takım oyuncularının özellikle "biz-onlar" zihniyetiyle hareket ettiklerini öne sürüyor. Milli takım oyuncuları, medyadaki eleştirmenlerle aynı fikirde olmadıklarını sürekli olarak dile getiriyorlar.

Ayrıca gazeteci, oyuncuların milli takım teknik direktörünün sözlerini tekrarladıkları görüşünde. “Van Dijk de her şeyi inkar ediyor, gerçekten Koeman'ın izinden gidiyor. Sanki basın toplantısından hemen önce bir araya gelip strateji belirlemiş gibiler.”

“Virgil van Dijk olsaydım, bu olayın kaptanı ve lideri olsaydım, önce kendime bakardım. O her zaman suçu başkasına atıyor, oysa Japonya’nın son golünde kendisi de masum değil,” diyor Driessen.

Driessen, Hollanda milli takımının işinin zor olduğunu düşünüyor. “Yapılacak çok iş var. Sadece Hollanda seyircisini memnun etmek için değil, aynı zamanda bu turnuvada ilerlemek için de.”

“Böyle oynamaya devam ederseniz ve Fas, Brezilya, Almanya veya ABD gibi ülkelerle karşılaşırsanız, işiniz biter. O zaman Japonya maçından çok daha iyi oynamak zorundasınız,” diye bitiriyor Driessen.

Hollanda, grup aşamasında iki maç daha oynayacak. Cumartesi akşamı İsveç ile, ardından Cuma gecesi Tunus ile karşılaşacak.