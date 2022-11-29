Gökkuşağı renkli LGTBQ+ bayrağını sallayarak sahaya giren Mario Ferri, profesyonel bir futbolcu çıktı

Sahaya dalan futbolcu, tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Gökkuşağı renkli LGTBQ+ bayrağını sallayarak sahayı işgal eden Dünya Kupası'ndaki bir taraftarın, profesyonel olarak futbol oynayan bir sporcu olduğu belirlendi.

Portekiz'in Katar'da Uruguay'ı 2-0 yendiği grup aşamasındaki mücadelede sahaya atlayan Mario Ferri, dünyayı hayrete düşürürken ilginç bir hayat hikayesi var.

Ne yaşandı?

Ferri, güvenliği aşarak Katar'ın LGBTQ+ kişilere yönelik muamelesini protesto etmek için dikkate değer bir performans gösterdi.

Ayrıca İran'daki protestocularla ve Rusya'nın işgal ettiği Ukraynalılara da dayanışma mesajları verdi. Ancak Şahin olarak da bilinen Ferri, istilalara yabancı değil.

İtalyan oyuncu, aslında bu konuda bir profesyonel...

CBS Sports'un bir haberine göre, Ferri birkaç yıl önce Avrupa ve Güney Amerika'daki stadyumlara benzer başkaldırı eylemleri gerçekleştirerek ün kazandı.

Sık sık mavi bir Süpermen tişörtüyle sahaya atladı ve pazartesi günü Lusail'de de bunu giydi. Ardından çeşitli nedenlerle protestoda bulundu, oyuncularla etkileşim kurdu ve taraftarları kızdırdı.

Ferri, profesyonel bir futbolcu

Ancak Ferri'nin kendisi de futbol sahasına yabancı değil. En son Kalküta merkezli Hindistan ikinci lig ekibi United Sports Club ile sözleşmesi vardı.

110.000 takipçiye sahip Instagram sayfası, onun hareket halindeki enstantaneleriyle dolu.

Sivil haklar savunucusu olan Ferri, savaşın patlak vermesinden sonra Ukraynalı mültecilerin anavatanlarından kaçmasına yardım etmek için bu yılın başında her şeyini bırakarak Polonya sınırına gitti.

Ferri, bir röportajında ​​memleketi İtalya'nın Pescara kentine döndükten sonra, son durumu Polonya'daki bir arkadaşından duyunca harekete geçmeye karar verdiğini belirtti.

Polonya'ya gitti ve kiralık bir arabayla Ukrayna sınırına ulaşarak mülteci ailelerinin sığınma talebinde bulunabilmeleri için onları sınıra götürdü.

Yardım edecek insan ararken birçok soğuk gecede arabasında, otobüslerde veya trenlerde uyumak için çabaladı ve 10 gün kadar duş almadan zorlu sürece devam etti.

Ferri'nin hayali ne?

Ancak Ferri, Ukraynalı kadınların savaş bölgelerinden kaçmasına yardım etmek dışında yakın gelecekte gerçekleştirmesi gereken başka bir kişisel hedefi olduğunu iddia etti.

Şimdiye kadar Avrupa, Afrika ve Asya'da kariyer yapan İtalyan eski oyuncu; beş kıtanın tamamında oynayan ilk futbolcu olma hayalini gerçekleştirmek istiyor.