Göztepe, Ganalı Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı futbolcu Lumor Agbenyenu'yu transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımında forma giyen Lumor Agbenyenu'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Gana Milli Takımı'nda da forma giyen 15 Ağustos 1996 doğumlu sol bek, ülkesinin Wassaman United takımının yanı sıra Portekiz'de Porto, Portimonense, Sporting ve Almanya'da 1860 Münih takımlarında mücadele etti.

Haberin devamı aşağıda

#Transfer: Lumor Agbenyenu'yu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil ettik.https://t.co/ZYOWoMC22W#Göztepe pic.twitter.com/EkpCw01fPF — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 24 Ocak 2019

İlk antrenmanına çıktı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Antalyaspor'u yenerek adını çeyrek finale yazdıran Göztepe, ligdeki Galatasaray maçının hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki idmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

Göztepe'de bugün resmi sözleşme imzalanan Lumor Agbenyenu, ilk antrenmanına çıktı.