Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Golcü futbolcu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de Milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz. Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum. Benim yakın çevremde Fatih Hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim. Biz Millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız."