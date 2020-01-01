Göksel Gümüşdağ: İrfan Can'a Sevilla'dan teklif var

Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci'yi Sevilla'nın istediğini belirtirken Visca'ya teklif gelmediğini açıkladı.

İstanbul Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli futbolcuları İrfan Can Kahveci için İspanya temsilcisi 'nın transfer teklifinde bulunduğunu söyledi.

Gümüşdağ, Ankara'da gerçekleştirilen Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul toplantısında yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamada bulundu.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takımlarının önemli oyuncuları Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'ye transfer teklifi olup olmadığının sorulması üzerine Gümüşdağ, "Yurt içinden herhangi bir teklif yok. Sadece yurt dışından İrfan Can ile ilgili Sevilla'dan bir teklif vardı. Onun dışında bir teklif yok." diye konuştu.