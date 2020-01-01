Göksel Gümüşdağ: İrfan Can Kahveci'yi Sevilla takip ediyor

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci ile Sevilla’nın ilgilendiğini söyledi.

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan ’de başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ile Mert Günok, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programına konuk oldu.

Takımın yıldız ismi İrfan Can Kahveci’nin olası transferi konusunda konuşan Göksel Gümüşdağ, “ takip ediyor. Bunu biliyoruz. Söylemekte bir sakınca yok. Daha önce Cengiz Ünder’e ‘Hayalini Avrupa üzerine kur’ demiştim. Aynı şeyi İrfan Can’a da söyledim” ifadelerini kullandı.

İrfan Can da konuyla ilgili ‘Başkanımdan sezon başında bir söz almıştım. 'Şampiyon olup Avrupa'ya gitmek istiyorum' demiştim. O da izin vereceğini söylemişti. Hedefim Avrupa'da oynamak. Ben İspanya Ligi'ni kendime daha uygun görüyorum. İspanya'da oynadıktan sonra daha üst seviyede takımlarda oynamak isterim” diye konuştu.

Daha fazla takım

Bu sezon 38 maçta forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 gol atıp 5 de asist yaptı.

