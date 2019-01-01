Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'yi istedi

Yeni bir yapılanmaya giren Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin Mahmut tekdemir ve İrfan Can'ı istediğini ifade etti.

Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'nin iki oyuncuya talip olduğunu açıkladı.

Gümüşdağ, sarı lacivertli ekibin Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için kulübün kapısını çaldıklarını belirtirken her iki oyuncuyu da satmayacaklarını belirtti.

"Arda için 'dan teklif gelmedi"

Deneyimli başkan ayrıca, "Savunmaya ve hücuma oyuncu almak istiyoruz. Ayrıca kadromuzu muhafaza edeceğiz" dedi.

Başkan Arda Turan transferine de açıklık getirirken, "Arda bize gelip transfer konuşması yapmadı. Galatasaray'dan teklif gelirse oturur konuşuruz. Böyle bir isteği olursa saygı duyarız. Bizim kiralık oyuncumuz. Arda ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.