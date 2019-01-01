Göksel Gümüşdağ: Emre Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, verdiği röportajda Emre Belözoğlu'nun ve Abdullah Avcı'nın takımdaki geleceği ile sorulara cevap verdi.

Medipol Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

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Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun takımdaki geleceği ile ilgili yöneltilen soruya Gümüşdağ, "Emre'nin önümüzdeki sezon 1 sene daha 'de oynayıp sorasında futbolu bırakma düşüncesi var. Önümüzdeki günlerde neler olacak hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili çıkan transfer dedikodularıyla alakalı da ''Abdullah Avcı takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz'' yorumunda bulundu.

Son olarak TFF başkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili soruya, ''TFF başkanlığına aday olmak gibi bir düşüncem ve niyetim yok'' cevabını verdi.