Gökhan Töre'den Fikret Orman'a cevap: "Oynamadan para kazanmak istedi" cümlesi iftiradır

Beşiktaş'ta bir süredir kadro dışı olan Gökhan Töre, Fikret Orman'ın kendisine iftirada bulunduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın kadro dışı kalan oyuncusu Gökhan Töre, Fikret Orman ve Beşiktaş yönetimiyle alakalı açıklamalarda bulundu. lı oyuncu bu süreçte kendisine yöneltilen söylemlerin asılsız ve gerçek dışı olduğunu belirtti.

Ücretini alamamasıyla ilgili, "Sözleşmemde yer alan miktarı her ay almak FIFA'nın koyduğu ve tüm dünyada her futbol kulübünde yer alan oyuncular geçerli bir haktır. Fikret Orman'ın röportajında söylediği 'Oynamadan para kazanmak istedi biz ne yapalım? Biz de saygı duyduk' cümlesi bir iftiradır" açıklamalarını yaptı.

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Kadro dışı kalmasıyla ilgili de açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, "Sezon başı kampında yapılan tüm testlerde en üst sıradaydım. Vücut değerlerim olması gereken en üst seviyedeydi. Sonrasında kadro dışı kaldığım 4 maça istinaden Fikret Orman'ı aradığımda bana bu kararın teknik direktörümüzün kararı olduğunu ve karışamayacağını söyledi. Ben de teknik bir karar olduğu için saygı duydum fakat Fikret Orman sonrasında verdiği tüm röportajlarda sakatlığım dolayısıyla kadroda olmadığım iftirasının arkasına çekinmeden saklandı. Bu yapılan ne profesyonel yöneticilik anlayışı, ne de bulunduğu makam ile bağdaşmaktadır" forma giyemediği süreci böyle anlattı.

Yönetim ve kendisi arasındaki transfer olaylarına da açıklama getiren Gökhan Töre, "Fikret Orman ve yönetim, sezon arası transfer döneminin bitimine 48 saat kala takım aramamı söyledi. Böylece kendime yurtdışı da dahil olmak üzere birkaç kulüp buldum fakat bu kez de gitmem için geçmiş ve gelecek tüm alacaklarımı bırakmamı söylediler. Bunun üzerine sadece geçmiş alacaklarımı vermelerini teklif ettim fakat bu kez de 'de , ve 'ye gidemezsin deyip, sözleşmeme bu maddeyi ekleyerek fesih edeceklerini söylediler" dedi.