Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini feshetti

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini feshetti.

'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz profesyonel futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmenin karşılıklı feshine yönelik olarak mutabakata varılmıştır. Bu fesih çerçevesinde kulübümüz 4 Milyon TL tutarında gelir elde etmiştir. Gökhan Töre'ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Gökhan Töre'nin kısa süre içerisinde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.