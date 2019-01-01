Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor ile anlaştı
Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.
Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin @Gokhan_Tore7 ??? Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 16 Temmuz 2019
Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor'umuz, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.??#YenidenBirEfsane ?? pic.twitter.com/mQCqCc2Pry
Geçen sezon siyah beyazlı ekipte 3'ü ilk 11'de olmak üzere 8 resmi maçta görev alan ve 1 asist yapan Gökhan Töre, Ocak ayında kadro dışı bırakılmış ve sezonun geri kalan bölümünde forma giyememişti.
2013 yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gökhan, siyah-beyazlı forma altında bugüne dek çıktığı 120 resmi maçta 19 gol atıp 22 de asist yaptı.
2016 yazında Beşiktaş'ın West Ham United'a kiraladığı Gökhan Göre, burada dizinden geçirdiği ağır sakatlık sonrasında yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalmıştı.