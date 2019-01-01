Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor ile anlaştı

Beşiktaş ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki oyuncu Malatya ekibiyle sözleşme imzaladı.

Evkur , Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.

Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin @Gokhan_Tore7 ??



Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor'umuz, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.??#YenidenBirEfsane ?? pic.twitter.com/mQCqCc2Pry ? Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 16 Temmuz 2019

Geçen sezon siyah beyazlı ekipte 3'ü ilk 11'de olmak üzere 8 resmi maçta görev alan ve 1 asist yapan Gökhan Töre, Ocak ayında kadro dışı bırakılmış ve sezonun geri kalan bölümünde forma giyememişti.

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2013 yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gökhan, siyah-beyazlı forma altında bugüne dek çıktığı 120 resmi maçta 19 gol atıp 22 de asist yaptı.

2016 yazında Beşiktaş'ın 'a kiraladığı Gökhan Göre, burada dizinden geçirdiği ağır sakatlık sonrasında yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalmıştı.