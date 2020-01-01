Gökhan Töre: Sergen Yalçın ile tekrar çalışmak isterim

Adı yeniden Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre, Sergen Yalçın'la tekrar çalışmak istediğini söylerken, kendisine gelen bir teklif olmadığını belirtti.

forması giyen Gökhan Töre, eski takımı Beşiktaş'taki günleriyle ilgili konuştu.

Töre, Fanatik'e verdiği demeçte 'den başka kulüplerden de teklif aldığını ancak Beşiktaş kararının doğru olduğunu dile getirdi:

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"Türkiye’de Beşiktaş’a gelmeden önce hem Türkiye’nin önemli kulüplerinden hem de Avrupa'dan teklifler aldım. Kulüp ismi vermem doğru olmaz. Nihayetinde tercihimi Besiktaş’tan yana kullanıp en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş’la yaşadığım şampiyonluk, kariyerimin en unutulmaz anlarından biriydi. Beşiktaş’a transfer olma nedenlerimden biri taraftarıydı. Benim onlarla olan bağım farklıdır. Onları çok sevdim ve onların bana olan sevgisini hâla kalbimde hissediyorum. Verdikleri destekle her şeyin en iyisine layıklar.”

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"Sergen Yalçın'la tekrar çalışmak isterim"

Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın’la bir süre çalışma fırsatı yakalayan Gökhan Töre, başarılı çalıştırıcıdan övgüyle söz edip hakkında çıkan, ‘Beşiktaş’a geri dönecek’ iddialarını yorumladı. Töre, “Sergen hocayla Malatya’da çalışma fırsatım oldu. Futbol bilgisi çok yüksek. Ondan öğreneceğim çok şey olabilir. Sergen Yalçın’la tabii ki tekrar birlikte çalışmak isterim. Ancak Beşiktaş’la hiçbir görüşmem olmadı” ifadelerini kullandı.

Geleceğini sezon sonunda şekillendireceğinin sinyalini veren Gökhan, “Şu an tüm konsantrasyonum takımım Yeni Malatyaspor üzerine. Sezonu en başarılı şekilde bitirmek istiyorum. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum, zamana bırakıyorum” dedi.