Gökhan İnler eski takımı ile karşı karşıya gelecek

Gökhan İnler, Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş-Başakşehir maçı ile Vodafone Arena'ya geri dönüyor.

Gökhan İnler, ligde Beşiktaş- mücadelesi öncesinde Vodafone Arena'ya Başakşehir formasıyla ikinci kez çıkacak olması sebebiyle açıklamada bulundu.

34 yaşındaki oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bir yıl boyunca gururla formasını giydiğim ve en son 23 Ekim 2017 tarihinde rakibi olarak sahasına çıktığım Beşiktaş'ın, şimdi yeniden rakibi oluyorum. Bir buçuk yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş taraftarının önüne çıkacak olmak tarfisiz bir duygu. Dostluk içinde güzel bir maç olmasını temenni ediyorum." dedi.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak