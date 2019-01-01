Gökhan İnler: "Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu"

Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma dışındaki diğer maçlarla ilgilenmediklerini dile getirdi.

İstanbul 'in 34 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, 'in 28. haftasında oynayacakları zorlu Beşiktaş maçı üzerine konuştu.

Türk asıllı İsviçreli futbolcu, kendi kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın (ISEV) hayvana şiddete dur demek için hazırlanan " Sokak Canlarını Seviyor" adlı sosyal sorumluluk projesinin ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. DHA'ya yaptığı açıklamada İnler, eski takımı Beşiktaş'a karşı forma giymenin farklı bir duygu olduğunu dile getirdi.

"Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı oynamak başka bir duygu. Başakşehir olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önümüzde daha 7 maç var, uzun bir yolumuz var bunun için de elimezden geleni yapıp önümüze bakacağız. Hayırlısı neyse o olacak."

ile arasında oynanacak derbi ile ilgili olarak ise, "Benim için en önemlisi Başakşehir şuan. Diğer maçlarla ilgilenmiyoruz." ifadesini kullandı.

Ödül töreninde oyuncusunu yalnız bırakmayan Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Gökhan İnler'e teşekkür etti. Gökhan İnler gibi kendisinin de sosyal sorumluluk projeleri içinde yer aldığını kaydederek, "Biraz farkındalık yaratmak için buradayım. Başta Gökhan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.