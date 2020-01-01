Gökhan Gönül: Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki, hakkındaki transfer iddialarına cevap verdi.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve son günlerde adı eski takımı ile anılan Gökhan Gönül, hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

İlerleyen yaşına rağmen siyah-geyazlı forma altında gösterdiği performansla taraftarların takdirini kazanan Gökhan, Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

Fanatik' te yer alan habere göre başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibine bir mesaj gönderen tecrübeli sağ bek oyuncusu, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbola Beşiktaş forması altında nokta koymayı istiyorum" dedi.

Daha fazla takım

Teknik heyetin de takımda kalmasını istediği Gökhan için yönetimin kısa süre içerisinde yeni sözleşme görüşmelerine başlaması bekleniyor.