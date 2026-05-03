Godts transfer mi olacak? "Premier Lig'de oynayabileceğini düşünmesi imkansız"

Kenneth Perez'e göre, Ajax'ın yıldız oyuncusu Mika Godts gelecek yıl Premier Lig'de oynayabileceğini düşünmemeli; analist, ESPN'deki "Dit Was Het Weekend" programında bu görüşünü dile getirdi. Ona göre bu durumun temel nedeni fiziksel kondisyonla ilgili.

Perez, Belçikalı oyuncudan, özellikle de geçen Cumartesi Johan Cruijff ArenA'da son dakikada attığı golden çok memnun. Ajax uzun süre mağlup olacak gibi görünüyordu, ancak sol kanat oyuncusunun güzel bir vole vuruşuyla Ajax, şampiyonla oynadığı maçtan bir puan almayı başardı.

"O gol biraz gözden kaçtı. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz?!" diye söze başlayan Perez, "Normalde şöyle düşünürsünüz: 'Neden şut çekiyor?' Sol ayağıyla, havadan bir vole. Muhteşem bir gol. Teknik açıdan bu inanılmaz derecede ustaca" diye devam etti eski Ajax oyuncusu.

Ajax'ın yıldızı, kırk maçta on yedi gol ve on dört asistle, iyi formu nedeniyle Arsenal, Chelsea ve FC Barcelona gibi yabancı üst düzey kulüplerle giderek daha sık anılıyor. Yaratıcı kanat oyuncusu hakkındaki coşkusuna rağmen, Perez yine de bir uyarıda bulunmak istiyor ve Premier League'e geçişin şimdilik akıllıca olmadığını düşünüyor.

"Godts'un Premier League'de oynayabileceğini düşünmesi mümkün değil. Hayatta olmaz," diye söze başlayan Perez, yeni milli oyuncuya bir ara adım atmasını öneriyor.

"Hollanda'daki bir kulüpte ya da FC Porto'da, ya da benzeri bir yerde gerçekten güçlenmeli ki, tüm sezon boyunca seviyesini koruyabilsin. Sorun kesinlikle seviyesi değil, kondisyonu. Bunu PSV'ye karşı oynadığı zayıf ikinci yarıda da görebildiniz," diye ekliyor Perez.

Geçen hafta Godts de muhteşem bir gol attı. NAC Breda ile oynanan deplasman maçında, birkaç savunma oyuncusunu atlatarak gecenin ikinci golünü kaydetti. Bu gol, kısa sürede ünlü Ibrahimovic golüyle karşılaştırılmaya başlandı.