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Mika GodtsImago
Jeroen van Poppel

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Godts, son anda Ajax’ın kadrosundan çıkarıldı

Panathinaikos - Ajax
Panathinaikos
Ajax
Club Friendlies
M. Godts

Ajax, Cumartesi günü Panathinaikos ile oynayacağı sezonun ilk hazırlık maçına Mika Godts olmadan başlayacak. Belçikalı kanat oyuncusu forma giymesi bekleniyordu ancak kişisel nedenlerle kadroda yer almayacak; bu nedenle Pharell Nash ilk 11’de yer alacak. Maç, Ermelo’da saat 17.00’de başlayacak.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala Ajax, Godts'ın kadroda yer almayacağını duyurdu. Kulüp, "Kişisel nedenlerden dolayı Mika Godts, Panathinaikos ile oynanacak maçta yer almayacak. Pharell Nash, ilk 11'de kanat oyuncusunun yerini alacak" açıklamasını yaptı.

İlk maçına çıkacak olan teknik direktör Míchel’in ayrıca başka oyuncuları da kadroda göremeyeceği belirtildi. Ajax Life, kulüple yaptığı görüşmenin ardından Caio Henrique, Kasper Dolberg ve Oliver Edvardsen’in bu hafta yeterince antrenman yapamadığını bildirdi. Bu nedenle bu oyuncular, Yunan deviyle oynanacak hazırlık maçı kadrosunda yer almıyor.

Özellikle Dolberg’in yokluğu dikkat çekiyor. Mike Verweij, Danimarkalı forvetin bir sakatlıkla boğuştuğunu bildiriyor. Gazeteciye göre, Wout Weghorst’un FC Twente’ye transfer olmasının ardından Dolberg’in yokluğu, Ajax’ta forvet sıkıntısına yol açıyor. Cumartesi günü Amsterdam ekibinde forvet pozisyonunda Don-Angelo Konadu yer alacak.

Henrique maç kadrosunda yer almamasına rağmen, Brezilyalı yeni transfer Ermelo’da hazır bulundu. Sol bek, yeni transferden imza almak için akın eden Ajax taraftarlarının büyük ilgisini çekti.

Club Friendlies
Ajax crest
Ajax
AJX
AEK Larnaca crest
AEK Larnaca
AEK
Club Friendlies
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Grasshopper crest
Grasshopper
GRA

Ajax kadrosu: Paes; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Gloukh, Steur; Berghuis, Konadu, Nash.

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