Mika Godts, Cuma günü Instagram üzerinden, milli takım teknik direktörü Rudi Garcia'nın kanat forvetini Belçika milli takımının nihai Dünya Kupası kadrosuna almama kararına ilk kez tepki gösterdi. Teknik direktör, sol kanat pozisyonu için Godts yerine Jérémy Doku (Manchester City) ve Leandro Trossard'ı (Arsenal) tercih etti.

"Kadro bugün açıklandı ve milli takım teknik direktörü seçimlerini yaptı. Buna tüm saygımı sunuyorum," diyerek Godts, Instagram Stories'de Dünya Kupası'nı kaçırmasıyla ilgili hikayesine başladı.

"Futbol bir rekabettir. Bazen bunu tribünden ya da evde televizyon başında izlersiniz. Ama her zaman aynı yoğunlukla. Kırmızı Şeytanları, soyunma odasında ya da yedek kulübesindeyken yaptığım gibi tutkuyla destekleyeceğim," diyen Ajax forveti, özellikle ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuvada vatandaşlarının başarısını umuyor.

Godts şöyle devam ediyor: "Çünkü ben orada olsam da olmasam da, milli takım teknik direktörü kararlarını her zaman takımın çıkarları doğrultusunda alır. Ve ben buna her zaman saygı duyacağım. Çünkü takım her zaman ilk sırada gelir."

"Ve her gün sıkı çalışmaya devam edeceğim. Çünkü takımın bana ihtiyacı olursa, ben hazır olacağım," diyerek Godts sosyal medyadaki açıklamasını sonlandırıyor.

Garcia Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Belçika'nın sol kanadında Doku ve Trossard'ın tercih edileceğini açıkladı. Bu nedenle Godts, Ajax'ta geçirdiği güçlü sezona rağmen Dünya Kupası kadrosunda yer almıyor. Ancak Ajax oyuncusuna, ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı hazırda beklemesi istendi.

Gazeteci Sacha Tavolieri ise Cuma günü X aracılığıyla farklı bir yorumda bulundu. Garcia'nın Godts'u kadroya almamasının nedeninin, kanat oyuncusunun Dünya Kupası'nda forma şansı bulamayacağını kabullenemeyeceği endişesi olduğu iddia edildi.