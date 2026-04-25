Godts, Ajax'ın önemli galibiyetinde eşsiz bir solo performansla göz doldurdu

Ajax, Cumartesi akşamı NAC Breda karşısında 2-0'lık önemli bir galibiyet elde etti. Amsterdam ekibi, Oscar Gloukh ve Mika Godts'un golleriyle devreye kadar skoru belirledi; özellikle ikinci gol büyük bir güzelliğe sahipti. İkinci yarıda NAC denemeler yaptı ancak gerçek bir tehlike yaratamadı. Ajax, aynı anda üçüncü sıradaki NEC ile karşılaşan FC Twente'nin yerini geçici olarak VriendenLoterij Eredivisie'de dördüncü sıraya aldı.

Ajax'ın kadrosunda göze çarpan tek değişiklik Youri Regeer'in sakatlığının ardından doğrudan ilk 11'e dönmesi ve Ko Itakura'yı yedek kulübesine itmesiydi. Kadronun geri kalanı değişmezken, Takehiro Tomiyasu cezası nedeniyle kadroda yer almadı. NAC'de ise orta saha oyuncularının mecburen savunmanın merkezinde görev yapması dikkat çekti.

Breda'daki maçın başlangıcı hareketli geçti ve her iki takım da karşılıklı fırsatlar yakaladı. NAC, Raul Paula'nın şutuyla ilk tehlikeyi yarattı, Ajax ise Wout Weghorst'un kafa vuruşuyla tehlikeli oldu. Her iki takım da erken hücuma çıktı ve bu da açık bir maçın ortaya çıkmasına neden oldu.

Yirmi dakika sonra Ajax skoru açtı. Steven Berghuis, Mika Godts'a güzel bir pas gönderdi; Godts, soğukkanlılığını koruyarak topu Oscar Gloukh'a hazır bir şekilde bıraktı. Orta saha oyuncusu tamamen serbestti ve soğukkanlılıkla golü attı: 0-1.

NAC daha sonra buna cevap vermeye çalıştı ve duran toplardan fırsatlar yakaladı, ancak gerçek bir tehlike yaratamadı. Ev sahibi takım, Amsterdam savunmasını aşmakta zorlandı. Ajax ise bu arada kontra atak fırsatlarını kollamaya devam etti.

İlk yarı bitmeden hemen önce maçın en önemli anı yaşandı. Mika Godts kendi yarı sahasından etkileyici bir solo başlattı ve dört NAC oyuncusunu geçtikten sonra kaleciyi de çalımlayarak golü attı. Bu gol, 2004 yılında Zlatan Ibrahimovic'in Ajax formasıyla NAC'ye attığı golü hatırlattı.

İkinci yarıda NAC çekingenliğini bir kenara bırakıp çok daha agresif bir oyun sergiledi. Takım, Ajax’ı baskı altına aldı ve bir köşe vuruşundan hemen bir gol fırsatı yakaladı, ancak kaleci Maarten Paes kalesini gole kapattı. Ajax, ev sahibi takımın fiziksel oyun tarzıyla gözle görülür bir şekilde zorlandı.

Maçın geri kalanında NAC baskısını sürdürdü, ancak büyük fırsatlar yakalayamadı. Ajax berbat bir ikinci yarı oynadı, ancak Godts ile maçı bitirecek büyük bir fırsat yakaladı. Ancak Belçikalı oyuncunun şutu Daniel Bielica tarafından kurtarıldı.

Maçın bitimine dört dakika kala NAC nihayet tehlikeli bir pozisyon yarattı. Denis Odoi, arka çizgiden serbest kalan André Ayew'e iyi bir orta yaptı, ancak Ayew topu az farkla dışarıya attı. Ev sahibi takım bundan daha yakına gelemedi. Ajax, uzatma dakikalarında Rayane Bounida'nın bireysel hareketinin ardından direğe çarptı.







