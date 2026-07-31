Barcelona, Fas'ın Tanca kentinde yerel takımlardan biriyle 15 Ağustos Cumartesi günü oynaması planlanan hazırlık maçına çıkıp çıkmayacağına ilişkin kararını netleştirmeden önce göç krizindeki gelişmeleri takip ediyor. Karşılaşmanın ayrıntıları konusunda Faslı organizatörlerden biriyle anlaşmaya varılmıştı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona maçı oynamak için Faslı bir organizatörle anlaşmasını tamamladı; ancak karşılaşmanın resmî olarak duyurulması, Faslı vatandaşların Ceuta kentine toplu girişinden kaynaklanan göç krizi nedeniyle hâlâ askıya alınmış durumda.

Barcelona, kentin sahillerinde yaşanan görüntülerin etkisini göz önünde bulunduruyor. İçişleri Bakanlığı'na göre 49 bin kişi yüzerek kente ulaştı; bu rakam, Ceuta'nın 84 bin 208 kişilik nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor. Ayrıca en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Barcelona, durumun gelişmelerini beklemek istiyor ve kriz tırmanırsa maça çıkmaktan vazgeçme ihtimalini de göz ardı etmiyor. Öte yandan bu karşılaşma, Hansi Flick'in 23 Ağustos Pazar günü Elche karşısında ligdeki ilk çıkışını yapmasından yalnızca bir hafta önce planlarında ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Fas'taki hazırlık maçı, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan sekiz oyuncunun ilk kez sahaya çıkmasına tanıklık edecekti. Bu oyuncular şunlar: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Gavi, Pedri Gonzalez, Ferran Torres ve Lamine Yamal. Kendileri 12 Ağustos'ta kadroya çağrıldı.

Dünya Kupası'nda yarı finale ulaşan Anthony Gordon ve Jules Kounde ise iki gün öncesinde katılabilir.

Maçın Fas'ta oynanmaması durumunda, Barcelona'nın önünde yalnızca 19 Ağustos Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da Mısırlı El Ahly karşısında oynanması planlanan Joan Gamper Kupası kalacak.