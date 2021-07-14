Goal Türkiye editörleri Euro 2020'nin en iyi 11'lerini seçti

Goal Türkiye ekibi, Avrupa Şampiyonası'nın altın karmasını kendi seçimleriyle belirledi.

Parlayan yıldızlar, hayal kırıklıkları, uzatmaya giden maçlar ve penaltılarla gelen bir şampiyonluk... Futbolseverlere birçok farklı duyguyu bir yaşatan Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık.

Eriksen'in yaşadığı rahatsızlıkla tatsız başlayan Euro 2020, İtalya ile İngiltere arasında oynanan heyecan dolu finalle sona erdi.

Goal Türkiye ekibi, Avrupa Şampiyonası'na damga vuran isimlerden oluşturdukları 11'leri sizler için belirledi.

Onur Özgen'in seçimi @ozgenonur

Onur Özgen, Euro 2020'deki en iyi 11'i için 3-4-3 sistemini tercih etti.

Samet Çayır'ın seçimi @sametcayir

Samet Çayır, Euro 2020'deki en iyi 11'i için 4-2-3-1 sistemini tercih etti.

İdil Erin Tetik'in seçimi @idilerintetik

İdil Erin Tetik, Euro 2020'deki en iyi 11'i için 4-4-2 sistemini tercih etti.

Uğur Aktan'ın seçimi @uguraktan

Uğur Aktan, Euro 2020'deki en iyi 11'i için 3-4-3 sistemini tercih etti.

Tolga İnan'ın seçimi @tolgainan

Tolga İnan, Euro 2020'deki en iyi 11'i için 4-3-3 sistemini tercih etti.

Osman Can Erkut'un seçimi @erkutosmancan

Osman Can Erkut, Euro 2020'deki en iyi 11'i için 3-4-3 sistemini tercih etti.

Emre Sarıkuş'un seçimi @the_emres

Emre Sarıkuş, Euro 2020'deki en iyi 11'i için 3-4-2-1 sistemini tercih etti.