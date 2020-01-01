GOAL ÖZEL: Loic Remy: "Rizespor ilk tercihim değildi ama burayı çok sevdim!"

Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fransız forvet, kariyeri ve Türkiye'deki yaşamı hakkında konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fransız forvet Loic Remy, 'deki hayatından memnun olduğunu ve kariyerini noktalamayı düşünmediğini söyledi.

Goal.com muhabiri Nizaar Kinsella'ya özel bir röportaj veren Remy, sezon başında Rizespor'un ilk tercihi olmadığını söyledi. Türkiye'de farklı bir deneyim yaşadığını vurgulayan deneyimli oyuncu, "Yeni bir ülkede, yeni bir hayata alışmaya çalışıyorum. başlarda çok zordu çünkü benim için çok büyük bir değişiklik olmuştu. 'ya göre her şey epey farklı. Örneğin sabah ezanını duyduğumda şok olmuştum ama zamanla alıştım. Burada insan çok iyi davranıyorlar ve futbolu seviyorlar. Küçük bir şehirde yaşıyorum dolayısıyla her gittiğim yerde beni tanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Sezon başında aklında İtalya'ya gitmek olduğunu da belirten Remy, Rizespor'a gelme kararından pişmanlık duymadığını "Sağlık kontrolünde problem çıkınca Benevento'ya transferim rafa kalktı. Başka teklifler de vardı ama ben Türkiye'ye gelmeyi seçtim. Türkiye futbol oynamak için ilgi çekici bir ülke. Burada oynamaktan keyif alıyorum ve takımıma gollerimle yardımcı oluyorum" diyerek vurguladı.

Türk futbolunun teknik ve taktik yönünün ağır bastığını da vurgulayan Fransız santrfor, "Burada İngiltere'dekinden farklı yoğunlukta bir futbol oynanıyor. Daha az tempo var ama bireysel yetenekleri üst düzey ilginç oyuncular da var. Antrenmanlar bile farklı. Ağılıklı olarak teknik ve taktik çalışmalar yapılıyor. Fiziksel antrenmanlar ikinci planda kalıyor. Formumu korumak için özel antrenörümle beraber ekstra çalışmalar yapıyorum" şeklinde konuştu.

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Kariyeri boyunca sakatlık problemleriyle boğuştuğunu ancak şu an iyi durumda olduğunu belirten Remy, "Burada birkaç yıl daha kalmaya ve futbol oynamaya devam etmekten mutlu olurum. Ama sağlık durumumu takip etmeli ve durmam gereken zamanı bilmeliyim. Özellikle İngiltere'deyken sakatlıklardan çok canım yandı. 24 saat ulaşabileceğim bir fizyoterapistle anlaştım. Sakatlığımı atlatmama ve futbola dönmeme çok yardımı oldu. Bu sayede şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Bu kadar yardımının dokunacağını bilseydim daha önce böyle bir çalışma yapardım. Daha yapacak, takıma katacak çok şeyim var. Bu yüzden futbolu bırakmayı düşünmüyorum" diyerek kariyerine devam etme sinyali verdi.

Emekli olduktan sonra futbolun içinde kalmayı düşünmediğini söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "20'li yaşlarımda bu konuda hiç düşünmemiştim ancak artık bıraktıktan sonra futbolun içinde kalmayacağımı söyleyebilirim. Başka bir sektöre geçmek istiyorum. Küçük oğluma büyüdüğünde yaptıklarımı göstermek istiyorum. Videolarımı, verdiğim röportajları ona izleteceğim. Futbolun zorlu bir yaşamı beraberinde getirdiğini ancak çalışarak her şeyin başarılabileceğini ona göstermek istiyorum. Umarım ilgisini çeker" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca , ve Olimpik gibi dev kulüplerde forma giyen Remy, bu sezon Rizespor formasıyla 10 maça çıktı ve 6 gol atmayı başardı.