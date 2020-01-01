Goal 50 Taraftar Oylaması: 2019-20'nin en iyi oyuncuları kimlerdi?

Goal 50'nin bu yılki listesi 10 Kasım'da duyurulacak. Bu defa taraftarların da kendi listelerini belirleme şansı olacak.

Yılın o zamanı geldi - Goal 50 açıklanıyor! Bu defa Goal 50 Taraftar Oylaması ile siz kendi kazananınızı belirleme şansına sahipsiniz.

Eşi benzeri olmayan 2019-20 sezonu ağustos ayında sona erdi ve bu olağan dışı sezonun en iyilerini geleneksel geri sayımımız ile duyuracağız.

Goal 50 listesi yayımlanmadan önce siz Taraftar Oylaması ile kendi tercihlerinizi belirleyebileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken geçen sezonda en iyi performansı gösterdiğini düşündüğünüz 10 oyuncuyu sıralamak. Kazanan 11 Kasım'da açıklanacak.

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Goal 50 Taraftar Ödülü'nde oy kullanmak için 31 Ekim Cumartesi son gün!

Daha önceki yıllarda olduğu gibi Goal 50'de yer alacak isimler Goal'ün dünyanın dört bir yanındaki edisyonlarda görev alan muhabirlerinin kullandığı oylarla oluşturuldu.

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Goal 50'yi erkeklerde ve kadınlarda kazanan oyuncular 10 Kasım Salı günü duyurulacak.

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Geçen yılı zirvede tamamlayan Virgil van Dijk, 'un 30 yıllık şampiyonluk hasretini dindirdiği bu sezonda da ödül için favori olan isimlerden biri.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan bu yılın Goal 50 listesi için iddialı. Bavyera ekibinden birçok futbolcunun ödülü kazanmak için şansı bulunuyor.

Goal 50'yi daha önce kazanan isimlerden ve da her zamanki gibi iddialılar. Yeni jenerasyondan Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Mason Greenwood gibi futbolcuların da şansı var.