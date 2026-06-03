Go Ahead Eagles, Melvin Boel'i derhal görevden aldı; halefi şimdiden hazır

Voetbal International'ın da aktardığı gibi, Go Ahead Eagles, Melvin Boel'i derhal görevden aldı. Söylenene göre, geçen sezonun bitiminden sonra ikili arasındaki ilişkiler ciddi şekilde bozulmuştu.

Boel, geçen yaz Deventer'de başarılı teknik direktör Paul Simonis'in yerine geçmişti, ancak büyük bir başarı elde edemedi. Avrupa Ligi'nde, daha sonra şampiyon olan Aston Villa'yı yenmesine rağmen kısa sürede elendi ve Eredivisie'de takım on ikinci sırada yer aldı.

Şubat başında, FC Volendam ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından takım otobüsü karşılandı. O sırada Boel, öfkeli taraftarların sorularını yanıtladı.

VI, "Go Ahead kulüp yönetimi Boel'i kovmak niyetinde değildi, ancak sezon bitmeden son maç haftasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını söylemişti" diye yazıyor.

Söz konusu yayın organı, Boel'in bu sezon Go Ahead Eagles'ın "tüm hedeflerini" gerçekleştirdiğini vurguluyor, ancak buna rağmen kulüp içinde pek destek bulamadığını belirtiyor. Sezon sonu değerlendirmesi ile durum daha da kötüleşti ve yolların ayrılmasına karar verildi.

Geçen ay Royal Antwerp'ten kovulan Joseph Oosting, Boel'in yerine geçecek en güçlü aday. Oosting, daha önce Hollanda'da FC Twente'nin başında bulunmuştu.