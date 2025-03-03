Glasgow Rangers'ın yıldızından Jose Mourinho için olay sözler! Fenerbahçe maçı öncesi konuştu...

Glasgow Rangers'ın oyuncusu, perşembe gecesi oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Kanarya, Rangers'ı elemesi durumunda çeyrek finalde Roma ve Athletic Bilbao takımlarının galibiyle oynayacak.

Maç öncesinde İskoçya ekibinin tecrübeli stoperi Leon Balogun, Belfast Telegraph'a açıklamalarda bulundu.

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'Mourinho çok büyük bir teknik direktör'

Jose Mourinho'ya olan hayranlığını dile getiren Balogun, şunları söyledi:

"Sanırım Mourinho'ya karşı sadece bir kez oynadım. O da Premier Lig'deki ilk maçımdı ve onu (Manchester United) Brighton ile evimizde 3-2 yenmiştik.

Yani bu çok güzel bir anıydı. O çok ama çok büyük bir karakter. Futbol dünyasında çok büyük bir teknik direktör ve Mourinho'ya çok saygı duymanız gerekiyor.

'Mourinho'nun basın toplantılarından keyif alıyorum'

"Ben şahsen Mourinho'nun basın toplantılarından keyif alıyorum çünkü sanırım pek çok insan ona kibirli diyor.

"Olabilir ama bence o çok özel bir karakter. Ve bence futbolu eğlenceli kılmak için çok genel olmayan birkaç karaktere ihtiyacınız var. Ayrıca size (medyaya) hakkında yazacak bir şeyler veriyor."