İtalyan ekibi Juventus, yaz transfer döneminde sürpriz kapısını araladı ve Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'i kadrosuna katma olasılığını araştırmaya başladı. Başarıya ulaşması halinde bu transfer, dönemin en dikkat çekici anlaşmalarından biri olacak. Görevin zorluğuna rağmen İtalyan kulübü, oyuncunun çevresinden zaten nabız yoklamaya başladı; öte yandan Manchester United, yeni bir sözleşmeyle oyuncunun geleceğini güvence altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin takım içindeki teknik ve liderlik kalitesini artırma planı çerçevesinde, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için iddialı bir hamle yapmayı değerlendiriyor.

31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, sahip olduğu büyük tecrübenin yanı sıra yaratıcı yetenekleri, gol sezgisi ve liderlik kişiliği nedeniyle İtalyan kulübü yönetimi için ideal bir hedef olarak görülüyor. Bunlar, Juventus'un kupa mücadelesine yeniden dahil olmak için gerekli gördüğü unsurlar.

Ayrıca Bruno Fernandes'in Novara, Udinese ve Sampdoria kulüplerinde İtalya liginde geçirdiği geçmiş deneyim, onun "Calcio" ortamına uyum sağlamasını diğer oyunculara kıyasla daha az karmaşık hale getiriyor.

Temaslar ve anlaşmayı zorlaştıran engeller

"CaughtOffside" sitesi şunları aktardı: "Bruno Fernandes, Juventus'un spor direktörü Frederic Massara'nın yaz transfer döneminde kadrosuna katma olasılığını değerlendirdiği en dikkat çekici hücum orta sahaları arasında yer alıyor."

Haberde ayrıca Juventus yetkililerinin, oyuncunun durumunu ve anlaşmanın tamamlanma olasılığını sormak için Bruno Fernandes'in menajerleriyle halihazırda temasa geçtiği belirtildi; bu adım, İtalyan kulübünün oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ilgisinin ciddiyetini yansıtıyor.

Juventus'un ilgisine rağmen anlaşmanın tamamlanması mali açıdan son derece zor görünüyor; zira Manchester United'ın, kaptanından vazgeçmek için 50 ile 75 milyon euro arasında bir bedel talep etmesi bekleniyor.

Ayrıca Bruno Fernandes'in aldığı yüksek maaş, İtalyan kulübünün önündeki bir başka engel; bu da mevcut koşullarda anlaşmanın tamamlanmasını karmaşık hale getiriyor.

Rekor maaş ve serbest kalma bedeli

Bruno, Manchester United ile sözleşmesinin son yılına giriyor ve kulüp, sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonuna sahip.

Buna rağmen, yeni sözleşme imzalanmasına ilişkin görüşmeler son dönemde belirgin bir ilerleme kaydetti ve tüm işaretler, oyuncunun "Old Trafford" sahasındaki serüvenini sürdürmeye yaklaştığını gösteriyor.

Manchester United yetkilileri, sözleşme yenileme dosyasını kapatma ve takım kaptanını daha uzun yıllar elde tutma konusunda hâlâ kendilerine güveniyor.

"The Sun" gazetesinin yayımladığı bir habere göre, birçok kulübün ilgisine rağmen Bruno Fernandes hâlâ Manchester United'da kalmaya bağlı.

Haberde, Bruno Fernandes'in sözleşme koşullarını iyileştirmeye yönelik görüşmelerin sürdüğü, ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığı açıklandı.

Oyuncu şu anda haftalık yaklaşık 375 bin sterlin maaş alıyor; yeni sözleşmeyi imzalaması halinde ise maaşı haftalık 400 bin sterline yakın bir rakama yükselerek onu Manchester United kadrosunun en yüksek maaşlı oyuncusu yapacak.

Haberde ayrıca, sözleşmesinde İngiltere dışından oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler için 56 milyon sterlin değerinde bir serbest kalma bedeli bulunduğuna dikkat çekildi.

En yakın senaryo

Juventus'un oyuncunun durumunu takip etmesi mantıklı bir adım gibi görünse de, Bruno Fernandes'in bu yaz İtalya ligine transfer olması, özellikle Manchester United ile yenileme görüşmelerinin ilerlemesi göz önüne alındığında, hâlâ uzak bir ihtimal.

Juventus'un, Bruno Fernandes'i yeni bir deneyim yaşamaya ikna etmek için yüksek bir maaşın yanı sıra büyük bir mali bedel de sunması gerekecek; bu da anlaşmayı son derece karmaşık hale getiriyor.

Buna karşılık Manchester United, özellikle kulübün içinden geçtiği yeniden yapılanma sürecinde, takımın en dikkat çekici unsurlarından ve en etkili oyun kurucularından biri olan kaptanını elde tutmanın önemini biliyor.

Bu nedenle Manchester United yetkilileri, Portekizli yıldızın geleceğine dair spekülasyon kapısını yeniden açabilecek herhangi bir sürprizi önlemek amacıyla yenileme dosyasını en kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyor; tüm işaretler ise oyuncunun "Old Trafford"da kalmasının şimdilik en yakın seçenek olduğunu gösteriyor.