"Gizemli transfer" Manchester United'ı şaşırttı

Manchester United, geleceğin kaptanını çoktan bulmuş olabilir. Andre Santos, yaz transfer döneminde takıma katılmasının ardından güçlü bir izlenim bıraktı ve teknik ekip, Brezilyalı oyuncunun gerek sahada gerek saha dışında yarattığı etkiden büyük hayranlık duyuyor.

Manchester United'ın yaz transfer piyasasındaki hamleleri şimdiye kadar taraftar nezdinde büyük bir heyecan uyandırmasa da, kulüp koridorlarında yeni transferlerin takıma güçlü bir ivme kazandıracağına ve yeni sezon öncesinde kadroya daha fazla dinamizm katacağına dair bir iyimserlik havası hâkim.

Karl Darlow, geçirdiği küçük bir ameliyatın ardından iyileşme sürecini tamamlama programı kapsamında, bu hafta İrlanda kampında takım antrenmanlarına daha yoğun bir şekilde katıldı. Youri Tielemans'ın kişiliği ve liderlik özellikleri ise kulübe gelmeden önce dahi açıkça kendini gösterdi.

Ancak Chelsea'den 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a katılan Andre Santos, gelişinden bu yana en dikkat çekici oyuncu oldu; bunu "Manchester Evening News" gazetesi aktardı.

22 yaşındaki Santos, transferin tamamlandığı sırada bir bakıma soru işaretiydi, ancak hazırlık döneminde ortaya koyduğu performansla ve soyunma odasındaki dikkat çekici kişiliğiyle kısa sürede tüm şüpheleri dağıttı.

Brezilyalı oyuncunun, Manchester United'ın Premier Lig'deki açılış maçında Hull City karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor; özellikle takımın şimdiye kadar oynadığı tüm hazırlık maçlarında ilk 11'de yer aldığı düşünüldüğünde.

Tahminler, Michael Carrick'in takımının orta sahasının Santos'la birlikte Youri Tielemans, Mason Mount ya da Kobbie Mainoo üçlüsünden birinden oluşacağını gösteriyor.

Sahada liderlik kişiliği

Santos, sahada Manchester United'ın orta sahasına belirgin bir güven ve sükûnet kattı; sürekli topu istiyor, topu almak için geri bölgelere iniyor ve farklı mesafelere pas gönderebilme yeteneğine sahip.

Oyuncu, 6 numara pozisyonunda üst düzey bir ön libero olacak şekilde gelişebileceğine inanıyor ve bu rolde Casemiro'nun halefi olma mücadelesine girmeye istekli görünüyor.

Ancak Santos'un etkisi sahayla sınırlı kalmadı; gerek antrenmanlarda gerek takım arkadaşlarıyla kurduğu iletişimde sergilediği liderlik kişiliği ve dikkat çekici olgunluğu sayesinde teknik ekibin dikkatini çekti.

Carrick, oyuncu hakkında istisnai bir övgüyle konuştu ve bir teknik direktörün, takımıyla yolculuğunun başındaki genç bir oyuncuyu tanımlarken nadiren başvurduğu ifadeler kullandı. Carrick şöyle dedi: "Genç bir oyuncu için, bize katılış şekli, kişiliği ve karakteri kusursuz. Gerçekten istisnai ve mükemmel bir oyuncu."

Şunları ekledi: "Büyük bir pozitifliğe, yüksek bir olgunluğa ve ileri bir zihne sahip; ayrıca öğrenmeye susamış durumda. Hemen takım arkadaşlarına yardım etmeye girişiyor, maçlar sırasında onlarla konuşmaya ve iletişim kurmaya özen gösteriyor. Gerçek ve güçlü bir öze sahip bir kişiliği var ve bize katıldığı andan itibaren onun varlığından son derece memnunuz."

United, oyuncularının kişiliğine bel bağlıyor

Manchester United, son iki dönemde transfer piyasasındaki politikasını değiştirdi ve yeni oyuncuların kişisel özelliklerine, sahadaki teknik yeteneklerinden aşağı kalmayacak bir önem vermeye başladı.

Bu yaklaşımın meyvelerini vermeye başladığı görülüyor; takım, Erik ten Hag ve Ruben Amorim dönemlerine kıyasla daha uyumlu ve daha kenetlenmiş bir hâle geldi.

Santos, hazırlık döneminde sahada çokça konuşan ve iletişim kuran, özellikle savunma hattındaki takım arkadaşlarını yönlendiren bir görüntü çizdikten sonra, hâlihazırda Old Trafford soyunma odasında bulunan kişiliklerin yapısına kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor gibi görünüyor.

Bu özellik, henüz 22 yaşında olan bir orta saha oyuncusu için dikkat çekicidir ve Premier Lig'deki tecrübesinin henüz yeni olmasına rağmen sorumluluk üstlenme ve takım arkadaşlarına liderlik etme kabiliyetini yansıtır.

Santos, United'ın kaptanı olur mu?

Santos'un etkisi öyle hızlı ve somut oldu ki, kulübün formasıyla henüz resmî bir maç bile oynamamış olmasına rağmen, geleceğin Manchester United kaptanına dönüşme ihtimalinden söz etmek mantıklı görünüyor.

Oyuncu, genç yaşının ve İngiliz futbolunda öğrenip daha fazla tecrübe kazanma yönündeki sürekli isteğinin yanı sıra, halihazırda pek çok liderlik özelliğine de sahip.

Santos, Vasco da Gama'daki deneyiminin ardından Chelsea'ye katılmak için 2023 yılında Brezilya'dan İngiltere'ye taşındı, ancak yeni ortama uyum sağlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı.

Uluslararası düzeyde ise oyuncu, Brezilya A Milli Takımı'yla şimdiye kadar 6 maça çıktı ve sezon hazırlık döneminde ortaya koyduğu seviyeyi koruması hâlinde bu sayı hızla artabilir.

Liderlik yetenekleri, Brezilya Federasyonu içinde de büyük bir takdir görüyor; alt yaş kategorisi milli takımlarında birçok kez kaptanlık pazubandını taşıdı.

Santos, Brezilya U23 Milli Takımı'nda çıktığı 8 maçın 6'sında takımına kaptanlık yaptı, ayrıca 2023 yılında U20 Milli Takımı ile Güney Amerika Şampiyonası ve aynı kategorideki Dünya Kupası boyunca da kaptanlık pazubandını taşıdı.

O turnuvalarda Brezilya Milli Takımı'na kaptanlık yaptığı 13 maçta Santos, 8 gol kaydetmeyi başardı ve böylece ileri hatlardan bile etki edebilen bir lider kişiliğine sahip olduğunu kanıtladı.

Hücumdan 6 numara rolüne

Bu rakamlar, Santos'un hücuma yatkın bir orta saha oyuncusu rolünü yerine getirebilme kabiliyetini yansıtıyor, ancak Manchester United'daki geleceği daha savunmacı ve daha geri konumlu bir görevle bağlantılı görünüyor.

Oyuncu, Carrick'in 4-2-3-1 üzerine kurulu planında ön libero pozisyonunda görev alıyor ve oyunun temposunu kontrol eden, takımın maçlara hâkimiyet kurmasına yardımcı olan geri konumlu orta saha rolünü üstlenmeye en yakın isim gibi görünüyor.

Santos, bu görevi yerine getirmek için gereken donanıma sahip, hatta belki daha fazlasını sunabilir; bu da Old Trafford'a gelişinden bu yana kendisini çevreleyen hayranlığı açıklıyor.

Manchester United'la henüz tek bir resmî maç bile oynamamış olsa da, kısa sürede bıraktığı etki göz önüne alındığında, takımın geleceğin kaptanına dönüşme ihtimalinden söz etmek abartılı görünmüyor.

Şu an için takımın kaptanı Bruno Fernandes olmaya devam edecek, ancak kaptanlık pazubandı önümüzdeki yıllar içinde bir noktada boşalacak; Santos gelişimini bu hızda sürdürürse, onu taşımaya en güçlü adaylardan biri olabilir.