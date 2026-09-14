Zlatan İbrahimoviç, teknik direktör Massimiliano Allegri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle birkaç ay süren aradan sonra yeniden Milan atmosferine döndü. İsveçli yıldız, Rossoneri'nin Avrupa Ligi'ndeki serüveninin başlangıcında Benfica ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde takım kafilesine eşlik etti.

Milan, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını Benfica'ya karşı oynamaya hazırlanırken son hazırlıklarını tamamlıyor. İtalyan ekibi, Olimpico Stadı'nda Lazio karşısında zorlu bir beraberliği söküp aldıktan sonra bu maça daha yüksek bir moralle çıkacak. Teknik ekip ve oyuncular, karşılaşmanın koşulları göz önünde bulundurulduğunda bu sonucu bir galibiyet olarak değerlendirdi.

Milan antrenmanlarında kulüp taraftarlarına tanıdık bir yüz belirdi; İbrahimoviç takımın yakınında yer aldı ve bu, İsveçli yıldız ile Rossoneri arasındaki ilişkinin doğal seyrine döndüğüne dair yeni bir işaret oldu.

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2022-2023 sezonu sonunda futbolu bıraktığını açıklamasından bu yana İbrahimoviç, farklı bir konumdan da olsa Milan ile bağını sürdürdü. Kulüpteki idari ve danışmanlık rolü çerçevesinde, kulüp yönetimine ve Milan'ın sahibi RedBird şirketine danışmanlık yaptı.

Ancak son dönemde işler aynı şekilde yürümedi. İtalyan raporlarına göre geçtiğimiz mart ayında İbrahimoviç ile Allegri arasında bir anlaşmazlık patlak verdi ve bu durum, İsveçli yıldızın sahneden uzaklaşmasına ve birkaç ay boyunca takımın çevresinden kaybolmasına yol açtı.

Bu, Milan'ın zorlu bir dönemden geçtiği bir zamana denk geldi. Takımın Serie A şampiyonluğu yarışından Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmede başarısız olma noktasına gerilediği hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, Allegri dönemi sona erdi ve sportif yönetimin bazı unsurları da kulüpten ayrıldı.

Allegri'nin ve bir dizi yetkilinin ayrılmasıyla birlikte, özellikle uzun bir süre takımın çevresinde görünmekten uzak durmasının ardından, İbrahimoviç'in kulüp içindeki geleceği belirsiz hale geldi.

Dünya Kupası sırasında İbrahimoviç farklı bir rolde ortaya çıktı ve "Fox Sports" kanalında yorumcu olarak görev yaptı. Bu durum, Milan taraftarlarının bir kesiminde kendisi ile kulüp arasındaki ilişkinin belki de sonuna geldiği izlenimini güçlendirdi.

İbrahimoviç'in yokluğu maçlar ya da antrenmanlarla sınırlı kalmadı; İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Milan efsanesi Franco Baresi için düzenlenen onur törenine bile katılmadı; bu adım o dönemde kulüpten uzaklaştığını doğrular gibi görünmüştü.

Ancak Milan içinde birçok dosyanın yeniden düzenlendiği bir yazın ardından, İbrahimoviç'in kulüpteki varlığını yeniden kazanmaya başladığı görülüyor. Takıma yakın kalma ve ayrıntılarını günlük olarak takip etme yönünde net bir isteği var.

Dönüşü, Milan içinde yeni bir dönemle aynı zamana denk geliyor. Zlatan, önceki dönemde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süre uzak kaldıktan sonra, takıma yakın rolünü yeniden kazanmak istiyor.

Bu yöndeki ilk adım, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı olan Benfica karşılaşması öncesinde takıma katılması oldu. Böylece Rossoneri'nin çevresinde yeniden görünerek, geçmişteki anlaşmazlıkların sayfasının kapatılabileceğine dair özel bir anlam taşıyan bir tabloya imza attı.

Aylar süren yokluğun ardından İbrahimoviç'in Milan ile yeni bir sayfa açmaya ve takıma yakın rolüne dönmeye hazırlandığı görülüyor; önümüzdeki dönemde görevinin niteliğinin ve kulüp içindeki varlığının seviyesinin netleşmesi bekleniyor.