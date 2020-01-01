Giroud: Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok

Olivier Giroud Almanya deplasmanında işlerinin neredeyse imkânsız olduğunu kabul etmekle birlikte pes etmediklerini söyledi.

'nin tecrübeli oyuncusu Olivier Giroud, deplasmanında imkânsıza yakın bir durumun içinde olsalar da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Serge Gnabry (2) ve Robert Lewandowski'nin attığı goller, Bayern'e Chelsea deplasmanında 3-0'lık zaferi getirdi ve Bavyera devi için Şampiyonlar Ligi çeyrek final kapısı sonuna kadar aralandı.

Maçın ardından uzatılan mikrofonlara konuşan Giroud, " 'da işimiz imkânsız olacak. Oraya goller atabileceğimiz inancıyla gitmeliyiz. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Onlar burada üç attılar, biz de orada atmalıyız. Şaka yapmıyorum. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Belki de bu vesileyle oyunumuzu daha özgür oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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Bayern Münih ile Chelsea arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi 18 Mart'ta oynanacak.