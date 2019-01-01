Girona'dan Ianis Hagi için 2.5 milyon euro'luk teklif

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Gheorge Hagi’nin oğlu Ianis Hagi yeni sezonda La Liga’da top koşturabilir.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu’nun haberine göre; İspanyol kulübü , Ianis Hagi için Viitorul’a 2 milyon 500 bin euro’luk teklif götürdü.

Geçtiğimiz yaz ’nın da gündemine giren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Standard Liege’in de devrede olduğu iddia ediliyor.

Daha önce 2 milyon euro karşılığında ekiplerinden ’ya transfer olan Ianis, burada tutunamayıp aynı bonservis bedeliyle Viitorul’a dönmüştü.

Fiorentina anlaşma kapsamında Ianis’in bir sonraki satışından pay alma hakkı kazanmıştı. Anlaşmaya göre Ianis için ödenecek bonservis bedelinin yüzde 30’u Fiorentina’nın kasasına girecek.

Bu sezon Viitorul formasıyla 30 maça çıkan genç 10 numara, 9 gol atıp 6 da asist yapma başarısı gösterdi.