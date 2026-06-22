Giro: Arjantinli yıldızlar Messi için mücadele ediyor

Lille’in forveti Olivier Giroud, Arjantin milli takımının yıldızlarının kaptan Lionel Messi’ye karşı sergilediği tavrı övdü.

Bu övgü, Messi'nin bugün Pazartesi günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 mağlup ettiği maçta iki gol atmasının ardından geldi.

Giroud, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Lionel Messi'nin etrafındaki oyuncular sürekli onu arıyorlardı... Onun için oynuyorlar ve bu onlar için büyük bir onur."

Giro, sözlerine şöyle devam etti: “Messi, takım arkadaşları tarafından büyük saygı görüyor ve onunla birlikte oynamak onlar için olağanüstü bir ayrıcalık.”

Şöyle devam etti: “Messi için sahada ellerinden gelen her şeyi yapmaya ve üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nı kazanmak için her şeyi ortaya koymaya hazırlar.”

"Messi her zamankinden daha kararlı hale geldi ve yaşlandıkça da gelişmeye ve parlamaya devam ediyor" diye devam etti.

"Arjantin milli takımında iki maçta beş gol attı ve şu ana kadar milli takımının tek golcüsü oldu, çünkü her zaman doğru yerde ve doğru zamanda bulunuyor" diye ekledi.

Son olarak şunları söyledi: “Messi, oyunu kurmak ve maçın ritmini kontrol etmek için her zaman sahanın merkezinde yer alıyor.”

Messi’nin tarihi rakibi Cristiano Ronaldo’nun ise, bazı takım arkadaşlarının onun Portekiz milli takımındaki efsanevi rolünü küçümsemesi üzerine, şu anda Portekiz’de büyük bir krizle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.