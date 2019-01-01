Giresunspor, Kemal Kılıç'ın görevine son verdi
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AA
Ligin 29. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'a konuk olan ve golsüz beraberlikle sahadan ayrılan yeşil-beyazlı ekipte, teknik direktör Kemal Kılıç'ın görevi son buldu.
Giresunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Kemal Kılıç'ın karşılıklı anlaşmayla takımdan ayrıldığı belirtildi.
Kemal Kılıç, bu sezon Giresunspor'da yönetim tarafından teknik adamlık görevine getirilen dördüncü isim olmuştu.
Ligin 21. haftasında Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada ilk kez takımın başında sahaya çıkan Kılıç ile Giresunspor, istediği başarılı sonuçları alamadı.
Deneyimli teknik adam, Giresun temsilcisi ile ligde 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.