Giresunspor, Kemal Kılıç'ın görevine son verdi

Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı.

Ligin 29. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Kardemir 'a konuk olan ve golsüz beraberlikle sahadan ayrılan yeşil-beyazlı ekipte, teknik direktör Kemal Kılıç'ın görevi son buldu.

Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Kemal Kılıç'ın karşılıklı anlaşmayla takımdan ayrıldığı belirtildi.

Kemal Kılıç, bu sezon Giresunspor'da yönetim tarafından teknik adamlık görevine getirilen dördüncü isim olmuştu.

Ligin 21. haftasında Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada ilk kez takımın başında sahaya çıkan Kılıç ile Giresunspor, istediği başarılı sonuçları alamadı.

Deneyimli teknik adam, Giresun temsilcisi ile ligde 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.